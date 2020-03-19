Sıtma ilacı Covid-19 tedavisinde işe yarıyor mu?
|19 Mart 2020 23:43
|Yazdır
Sertaç Aktan
Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğu açıklandı.
Testleri yürüten Profesör Didier Rault ilk deneylerin başarı gösterdiğini açıkladı. Doktor Rault, 24 Covid-10 hastasının deneysel tedaviyi kabul ettiğini belirterek 6 gün içerisinde yüzde 75'inin virüsten kurtulduğunu bildirdi. Klorokin verilmeyen hastaların ise yüzde 90'ı hala virüsle mücadele ediyor.
Hastanede gerçekleştirilen klinik deneyler için sağlık otoriteleri de onay vermiş durumda. Sıtma ilaçları aynı zamanda son derece ucuz.
Avustralya ve Hindistan'dan da aynı haberler geldi
Son birkaç gündür başta sıtma ilacı olmak üzere antiviral kullanılan deneysel tedavilerde aynı sonuçlar Avustralya ve Hindistan'dan da gelmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı
20 Mart 2020 11:12
|Dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
20 Mart 2020 10:05
|Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
20 Mart 2020 09:41
|AB ülkeleri kendi canının derdine düştü
20 Mart 2020 06:40
|Elon Musk'tan suni solunum cihazı üretme teklifi
19 Mart 2020 23:11
|ABD, global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
19 Mart 2020 22:56
|Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle eğitime 4 ay ara verildi
19 Mart 2020 22:10
|Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 372'ye yükseldi
19 Mart 2020 21:39
|Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçladı
19 Mart 2020 21:30
|Hollanda Sağlık Bakanı istifa etti
19 Mart 2020 20:14