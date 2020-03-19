Fahrettin Koca: Vaka sayısı 359, can kaybı 4 oldu
|19 Mart 2020 23:55
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "toplam kaybımız maalesef 4 oldu" dedi.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması;
"Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan
hasta sayımız 359'a ulaştı.
Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi.
Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız. "
Son verilere göre, Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayıları artışı şu şekilde oldu:
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020
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