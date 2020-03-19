Fahrettin Koca: Vaka sayısı 359, can kaybı 4 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "toplam kaybımız maalesef 4 oldu" dedi.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması;

"Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı.

Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi.

Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız. "

Son verilere göre, Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayıları artışı şu şekilde oldu:

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm

18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm

19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)