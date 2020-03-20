Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
|20 Mart 2020 00:18
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mart tarihinde yaptığı açıklamada ilk kez test sayısına da yer verdi.
Bakan Koca'nın açıklamasına göre 1.981 testten 168'i pozitif çıkmıştır.
Bu, yüzde 8'e tekabül etmektedir. Yani her 100 testten 8,4'ü pozitif çıkmıştır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün TBMM'de yaptığı açıklamada bir kaç gün içinde günlük
10-15 bin test sayısına ulaşacağımızı belirtmişti.
Bu test sayısına ulaşmamız durumda vaka sayısı çoğalacaktır. Ancak, şimdilik
tek tesellimiz, ölüm sayılarının hala çok yüksek seyretmemesidir.
Şuana kadar açıklanan 4 ölümün 3'ü 80 ve üzeri yaş hastalara aittir. Bir vakada hastanın yaşı 61 idi.
Ümit ediyoruzki, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde koronavirüs bulaşmış hastalar, kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaktır.
Lütfen bu süreçte mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım, el hijyenine dikkat edelim ve yaşlıları korumak için onlara hiç temas etmeyelim.
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