İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
|20 Mart 2020 00:40
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İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 242 bini geçtiği, 9 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 86 bin 700'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|Ülke
|Toplam vaka
|Toplam ölüm
|Toplam taburcu
|Türkiye
|359
|4
|-
|Çin
|80,928
|3,245
|70,420
|İtalya
|41,035
|3,405
|4,440
|İran
|18,407
|1,284
|5,979
|İspanya
|17,963
|830
|1,107
|Almanya
|15,320
|44
|115
|Fransa
|10,995
|372
|602
|Güney Kore
|8,565
|91
|1,947
|ABD
|11,780
|176
|108
|İngiltere
|3,269
|144
|65
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