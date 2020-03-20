Şehidin cenazesi Sivas'a ulaştı
Suriye'de şehit olan Sivaslı Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın cenazesi Sivas'a ulaştı.
|20 Mart 2020 02:28
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Suriye'de şehit olan Sivaslı Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın cenazesi Sivas'a ulaştı.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın cenazesi Hatay'dan hava yolu ile Sivas'a gönderildi. Sivaslı şehidin cenazesini Sivas Nuri Demirağ Hava Limanında; Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, protokol mensupları şehit ailesi ve askeri erkan karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu merasim mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Hava limanındaki merasim sırasında şehit babası Hüseyin Nayir, dik duruşu ve mataneti ile dikkat çekti. Ardından şehit cenazesi araçla, Sivas Belediyesi Cenaze İşleri Morguna götürüldü.
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