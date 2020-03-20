Kalın: Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa sevketmemeli
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın," Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevketmeli" dedi.
|20 Mart 2020 03:36
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın," Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevketmeli" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevketmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.
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