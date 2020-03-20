Meteoroloji'den zirai don uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Eskişehir ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimler ile Doğu Anadolu'da gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.