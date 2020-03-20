Sivas'ta iki kişi otogarda karantina talep etti
Sivas'ta Afrika'dan geldiğini iddia eden 2 kişi indikleri otogarda karantinaya alınmaları için polise başvuruda bulundu. İki kişi ambulansla gözlem altına alındı
|20 Mart 2020 07:06
|Yazdır
Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana gelen olayda Afrika'dan ülkeye giriş yaptıktan sonra otobüsle Sivas'a geldiklerini iddia eden ve maske ile korunmaya çalışan 2 kişi, polisi arayarak karantinaya alınmak için başvuruda bulundu. Otogara giden polis ekipleri önlem alarak isimleri öğrenilemeyen 2 şüpheli için ambulans çağırdı.
Ambulansla götürüldüler
Bu kişilerden biri, bir çok hava limanından geçtiğini belirterek, "Ben kendim hastaneye başvuruyorum. Garanti olsun istedim. Bu şekilde ailemin yanına gitmek istemedim. Afrika'dan geliyorum" dedi. 2 kişi olay yerine gelen ambulansla götürüldü.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor
20 Mart 2020 11:43
|Bu binada Koronavirüse geçit yok
20 Mart 2020 11:38
|Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi
20 Mart 2020 11:31
|Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı
20 Mart 2020 11:19
|Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi
20 Mart 2020 11:10
|İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için zirai don uyarısı
20 Mart 2020 10:56
|Fırsatçılara kızdı, vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor
20 Mart 2020 10:20
|Dr. Ender Saraç'ın test sonuçları belli oldu
20 Mart 2020 10:17
|Ofiste koronovirüse karşı nasıl önlemler alınmalı?
20 Mart 2020 09:59
|Muhterem Nur hayatını kaybetti
20 Mart 2020 09:34