Kar yağışı virüsü temizler mi?

Bu inancın ne kadar doğru olup olmadığını araştırdık. Bu tabirin çok eskilere dayandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Ortalığın çok pis olduğu, lağımların dışarı aktığı dönemlerde kar, virüslerin, mikropların üstünü örtüyormuş. Atalarımız o sebeple bu lafı söylemiş. Günümüz şartlarında böyle bir durum söz konusu olmadığı için pek bir etkisi yok. Kar, fiziksel bir temizlik sağlıyor. Yerlerin üstünü örtüyor. Altında görünür bir kirlenme, virüse bulaşmış kaldırımlar, yollar varsa onun üzerinde sadece fiziksel bir bariyer oluşturabiliyor. Böylelikle ayağınızdaki ayakkabı ile temasını engelliyor" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ünal da şunları dile getirdi: Bu tabirin günümüzde bilimsel gerçekliği yok. Aksine Covid-19 tarzı virüsler soğuk havada artış gösterir. Virüsleri, mikropları soğukta öldürmek kolay değil. Herkes tedbirli olsun yeter.

Damla Peker