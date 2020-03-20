Sağlık çalışanlarına Hataylı itfaiyecilerden alevli alkış

FAHRETTİN KOCA: VAKA SAYISI 359, CAN KAYBI 4 OLDU Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız 4 oldu.