Evde kalın uyarısına rağmen Ender Saraç söyleşi yaptı

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği koronavirüs (corona virüs) yakalanan ünlü isimlerin sayısı artıyor. Tom Hanks ve eşi gibi oyuncular, NBA yıldızları, ünlü futbolcular hastalığa yakalanırken ülkemizde de ünlü doktor Ender Saraç koronavirüs (corona virüs) şüphesiyle karantinaya alındı. Son günlerde katıldığı televizyon programlarında koronavirüse karşı doğal beslenme ve bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalar konusunda bilgiler veren Saraç'ın, halka evde kalın toplu alanlardan uzak durun çağrıları yapılırken yüzlerce öğrenciyi salona toplayıp söyleşisi yaptığı ortaya çıktı. Ender Saraç 12 Mart'ta sosyal medya hesabından "KYK Bolu'lu gençler ,o kadar harikaydınızki ,teşekkürler" paylaşımını yaptı.

Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç perşembe günü rahatsızlandı.

Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç 'ın karantinada test sonucunu beklediğini eşi Benan Saraç açıkladı.

Saraç'ın, halka evde kalın toplu alanlardan uzak durun çağrıları yapılırken yüzlerce öğrenciyi salona toplayıp söyleşisi yaptığı ortaya çıktı.