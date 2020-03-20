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Tutukluların da tutuksuz yargılamasının önü açılacak

Rafta bekleyen infaz indirimi düzenlemesi Kovid-19 salgını nedeniyle acil olarak yürürlüğe girecek. Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantıda 100 bine yakın mahkuma tahliye yolunu açacak düzenleme ele alındı. Ayrıca cezaevlerindeki tutukluların suç türlerine göre yapılacak düzenlemeyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılabileceği de değerlendiriliyor. Erdoğan'ın düzenlemenin hassasiyetle yapılmasını istediği ve kamuoyunda "cezasızlık" algısı yaratmamasını istediği biliniyor
 20 Mart 2020 07:36
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Tutukluların da tutuksuz yargılamasının önü açılacak

AK Parti, koranavirüs salgınında önemli risk taşıyan cezaevleri için yürüttüğü infaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmada sona geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerine "virüs bulaşmadan" yaklaşık 100 bin mahkumun tahliyesi öngörülürken, infaz sisteminde yapılacak değişiklikle cezada oransal indirime gidilmesi planlanıyor.

Milliyet'in özel haberine göre: Terör örgütü, uyuşturucu, cinsel istismar ve mükerrer suçlar dışında kalan tüm suçlar için yapılacak yeni oranlamalarla tahliye edilecek mahkum sayısının artırılması ya da terör suçları dışında kalan tüm suçlara nisbi oranda indirim yapılması masadaki alternatifler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, koronavirüsle mücadele için 19 maddeden oluşan ekonomik tedbir paketini açıkladıktan hemen sonra Çankaya Köşkü'nde cezaevlerinin durumunu ve yeni infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmaları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve parti kurmaylarıyla birlikte masaya yatırdı. Geçen hafta yapılması planlanan ancak ertelenen toplantı 1.5 saat sürdü.

Cezaevlerini hem rahatlatmak hem de koronavirüs salgını riskini azaltmak için, rafta bekleyen infaz düzenlemesini masaya indiren Erdoğan'ın toplantıda, kurmaylarından düzenlemenin kapsamının geniş tutulmasını, iyi değerlendirilmesini; Bakan Gül'ün hızlıca AK Parti Grubu ile çalışmayı tamamlamasını istediği öğrenildi. Bu çerçevede dün Bakan Gül, Meclis'e gelerek AK Parti Grubu ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İki alternatif

Düzenleme ile koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerine "virüs bulaşmadan" yaklaşık 100 bin mahkumun tahliyesi öngörülüyor. İnfaz sisteminde yapılacak değişiklikle cezada oransal indirime gidilmesi planlanırken, terör örgütü, uyuşturucu, cinsel istismar ve mükerrer suçlar dışındaki tüm suçların cezalarının infazında yapılacak yeni oranlamalarla tahliye edilecek mahkum sayısının artırılması önerisi dile getiriliyor. Tahliye edilecek mahkum sayısının yüksek tutulması için terör suçları dışında kalan tüm suçlara belli oranlarda indirim yapılması da diğer alternatif olarak gündemde bulunuyor.

Tutuksuz yargılama

Ayrıca cezaevlerindeki tutukluların suç türlerine göre yapılacak düzenlemeyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılabileceği de değerlendiriliyor. Erdoğan'ın düzenlemenin hassasiyetle yapılmasını istediği ve kamuoyunda "cezasızlık" algısı yaratmamasını istediği biliniyor.
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