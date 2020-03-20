Fitch global ekonomi için büyüme tahminini düşürdü
|20 Mart 2020 08:12
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Çeyrek dönemli "Global Ekonomigk Görünüm" raporunu yayınlayan�Fitch'te baş ekonomist Brian Coulton, "Dünya GSYH'sının seviyesi düşüyor. Tüm iyi niyete ve amaçlara rağmen global resesyon sınırındayız" değerledirmesini yaptı.
Coulton, global ekonomi için Aralık 2019'da yaptıkları 2020'de büyümenin yüzde 2,5 olacağı tahminini yüzde 1,3'e indirdiklerini duyurdu.
YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE DARALMA BEKLENİYOR
Fitch'in yaptığı bu revizyon, global GSYH'nın önceki tahmine göre 850 milyar dolar daha az olacağına işaret ediyor.
Corona virüsün Çin ekonomisinde yarattığı şokun çok ağır olduğuna işaret eden Coulton, Çin ekonomisini 2020 ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5'in üzerinde daralmasının ve yılık bazda daralmasının yüzde 1 olmasının büyük olasılık olduğunu vurguladı.
Fitch raporuhnda ABD ekonomisinin 2020 yılının tamamında yüzde 1,90 ve 2021'de yüzde 1,9 büyüyeceğini tahmin ederken, Euro Bölgesi ekonomisinin 2020'de yüzde 0,4 daralacağını ve 2021'de yüzde 1,8 büyüyeceğini öngördü. Çin ekonomisinin ise 2020 yılının tamamında yüzde 3,7 büyümesi, 2021'de büyümenin yüzde 7.2'ye zıplaması bekleniyor.
Kaynak: Foreks
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