İşte Türkiye'de koronavirüs hastalarının tutulduğu odalar

Koronavirüs mücadelesinde ön cephede 'referans hastane' olarak adlandırılan hastaneler var. Türkiye'nin dört bir tarafında özel olarak donatılan bu hastanelerin en önemli bölümü ise izolasyon odaları...

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Bu odalarda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan hastalar kalıyor. Hürriyet'in ulaştığı fotoğraflardaki odaların en temel özelliği 'negatif basınçlı' olması.

'Negatif basınçlı' izolasyon odalarına kurulan sistemle, odanın havasının hastane içinde resirküle (tekrar dolaşması) olması engellenerek, hava hastane dışına veriliyor. Odalara sadece görevli tıbbi personel girebiliyor.





İşte Türkiyede koronavirüs hastalarının tutulduğu odalar