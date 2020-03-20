Ünlü Youtuber'dan gençlere tavsiyeler

Gece Görüşü programına katılarak Koronavirüs ile ilgili gençlere tavsiyelerde bulunan Youtuber Efe Uygaç "Şöyle şeyler söyleyebilirim olayın ciddiyetini kaybetmeden endişeden uzak durarak panik havasına kapılmamak çok önemli. Gereksiz endişe bizi daha kötü bir noktaya sürükleyebilir. Evin dışına çıkmadan dijital platformlar üzerinden hayatımıza devam etmemiz mümkün. Ben bir genç olarak şunu söyleyebilirim. Benden küçük olan ve yaşıtlarım için şunu diyebiliriz. Uzaktan eğitim siteminde devam etmemiz çok önemli eğitimde geri kalmak bizi ülkemizi geriye atmaz.

Evde kaldığımız süreyi bir fırsat olarak görüp bu fırsatı kendi ilgili alanlarımıza yöneltmemiz çok önemli. İnsanlar youtube tarzı platformlara çok hevesli. Herkesin söylediği gibi kitap okuyup farklı aktiviteler yapılabilir. Evde spor yapmamın bile uygulamaları var. Bu uygulamaları aktif halde kullanıp bunları fırsata dönüştürme şansı var.

Benim endişem ailemden yana çoğu genç gibi. Öğrenci evinde kalıyorum. Biz kendi kendimize aldığımız karar ailemizle görüşmemiz oldu. Bizim için birinci öncelik sağlığımızı korumak. Virüs bize bulaşsa bile ailemize ulaştırmamak. Yaş kitlesinin daha büyük olduğu gruba bu virüsün bulaşmaması çok önemli. Gençler olarak whatsapp gruplarında çok garip spekülasyonlar dönüyor. Bu gruplardaki bilgilere itimat etmemeleri Fahrettin Koca'nın twitter hesabına bakmalarını öneririm. Çeşitli yerlerden gelen bilgilere itimat etmemeleri çök önemli." ifadelerini kullandı.