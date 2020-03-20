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Evlere gıda hizmeti başladı

AK Parti, belediyelere genelge yolladı. Bazı belediyeler 60 yaş üstü vatandaşlara evde gıda hizmetine başladı. Sipariş alan zabıta, kapıya kadarh izmet götürüyor
 20 Mart 2020 09:04
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Evlere gıda hizmeti başladı

AK Parti tarafından AK Parti'li belediye başkanlarına gönderilen genelgede, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, gerekli dikkatin gösterilmesi ve bu konuda belediyelerin topluma rehberlik etmeleri gerektiği belirtildi.

Uyarılarda tüm kalabalık organizasyonların iptal edilmesi, fahiş fiyat artışlarına karşı zabıta denetimlerinin artırılması gibi önlemler sıralandı. Yine genelgede "borcu olsa bile su kesintisi yapılmaması, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşı yerinde hizmet uygulamalarının artırılması, mülkiyeti belediyelere ait olan yerlerin kira alacaklarının tahsilinde esnek davranılması konusunda uyarılar yer aldı.

3 BİN 500 AİLEYE YARDIM

* Beykoz Belediyesi 60 yaş üstü vatandaşlar için daha önce belirlenen ailelerin kapılarına yardım malzemeleri bırakmaya başladı. 45 mahallede 3 bin 500 aileyi kapsayan yardım aydan aya yapılırken, hizmetin virüsün etkileri geçene kadar süreceği öğrenildi.

SİPARİŞLER EVE TESLİM

* Yozgat'ta tutanakla alışveriş listesi ve ücretini kapıda alan zabıta ekipleri, siparişleri kapı önüne kadar getirip fişi ile birlikte vatandaşlara teslim etmeye başladı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, evlerinden çıkamayan engelli, hasta ve yaşlılar ile 60 yaş üzerindeki vatandaşlar için başlattıkları hizmet için vatandaşların 0354 666 66 66 numaralı çağrı merkezini aramaları gerektiğini söyledi.

* Nevşehir'de de yaşlı, kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye bünyesinde bir ekip oluşturuldu. Belediyeye telefonla ulaşan vatandaşlar, adreslerini vererek alışveriş için yardımcı ekip talebinde bulunuyor. Başvuruda belirtilen adrese gelen zabıta ekipleri, alışveriş listesi ve bedelini aldıktan sonra en yakın marketten talep edilen ürünleri alıp teslim ediyor.

KİRALAR ERTELENDİ

* Bursa Nilüfer Belediyesi genelge kapsamında Nilüfer Belediyesi'nin kiracılarından, kapalı olması zorunlu olan işletmelerin kira alacaklarını ertelediklerini açıkladı.

* Safranbolu Belediyesi kira alımlarını iki ay süreyle ertelediğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve "kapatılması gereken işletmeler statüsünde bulunan" işletmelerden iki ay süreyle kira alınmayacağı açıklandı.

* Ayrıca bazı vatandaşlar da kiracı olan esnaftan kira almayacağını açıkladı.

Murat Şengül
Sabah
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