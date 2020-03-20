Liseli kimyagerlerin koronavirüs savaşı

Milli Eğitim Bakanlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında dezenfektan üretimi yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayısını 28'den 44'e çıkardı. 44 okul, temizlik malzemesi üretimine başladı. Üretimlerini arttıran okullar, ülke genelindeki dezenfektan ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, üretim yapabilecek okul sayısının Nisan'da 100'e çıkarılacağını açıkladı. 21 ildeki 37 okulda ise cerrahi maske üretimi yapılacak. Bunlardan 7'sinde ise N95 standardında maske üretilecek. İlk cerrahi maske üretimleri, Manisa, Sakarya ve Gaziantep'teki 3 okulda başladı. İlk etapta günlük 2 bini aşkın maske üretiliyor. Meslek liseleri ayrıca tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünler de imal etmeye hazırlanıyor. İşte o okullardan bazıları:

623 TON SİPARİŞ ALDILAR

Kayseri Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Orta Anadolu'nun dezenfektan ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor. 623 ton sipariş alan okul 3 vardiya olarak çalışıyor. Üretilen dezenfektanlar her gün kamyonlarla 9 ile gönderiliyor.

Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanı üretiyor. Daha önce 6 saat olan mesai 12 saate çıkarıldı. Günlük 4 ton hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanı üretimini 2 katına çıkardı. Aylık 50 tondan fazla üretim yapabiliyor.

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Günlük 6-8 ton arasındaki üretim kapasitesini son 1 hafta içinde, iki katına çıkardı. Üretilen dezenfektanlarla kentteki 6 bin 705 derslik ile okulların diğer bölümleri dezenfekte ediliyor.

Sakarya Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Günde bin tıbbi maske üretilerek hastanelere gönderiliyor. Seri üretime geçildiğinde günlük 5 ila 10 bin tıbbi maske üretilecek.

Ceyda KARAASLAN-Ali ALTUNTAŞ-Sırrıberk ARSLAN-Furkan NEHRİ-Tuna ÇAM-Mehmet BONCUK-İlhan DEMİRCİOĞLU-Tahir ÖZÇELİK-Metin HARIKÇI-Zahide VURAL