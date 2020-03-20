AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı paket ve vatandaşa "3 hafta evde kalın" çağrısı sonrası harekete geçen perakende sektörü, çalışanlarını riske atmamak ve düşen ziyretçi sayıları nedeniyle daha fazla zarar etmemek adına geçici süreli mağaza kapatmalarına başladı. Dün itibarıyla başta Türkiye'nin en yaygın mağaza ağına sahip LC Waikiki olmak üzere, Vakko, İpekyol, Mudo, Roman, Avva, Twigy, Boyner, Derimod, Mavi gibi yaklaşık 250 marka, mağazasını kapatma kararı aldı.

Bunun üzerine Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) de AVM'lerin kapanmasıyla ilgili tavsiye kararını açıkladı. AYD Başkanı Hüseyin Altaş, "AVM'ler kamu alanı olduğu için kapanma kararı İçişleri ve Ticaret Bakanlığı kararına bağlı olarak alınır. Biz ilk günden beri, vatandaşın en güvenilir ziyaret noktaları olmak için hijyen çalışmalarını en üst seviyede gerçekleştirdik. Linç edilmemize rağmen esnek çalışmaya geçtik. Ancak kapanan mağazalarla AVM'ler hayalet şehir haline geldi. Bazı AVM'ler kendi inisiyatifleriyle kapanma kararı aldı" ifadelerini kullandı.

MARKET VE ECZANELER AÇIK

Türkiye'de 8 AVM'si bulunan Rönesans Grubu ile Arcadium kapanma kararı aldı. Altaş, "AVM'lerde marketler ile eczaneler dışında bütün bölümleri kapatıyoruz" dedi. Çalışanların hak kaybına da uğramayacağının altını çizen Altaş, AVM'ler kapalı kaldığı sürece kira almayacaklarını ifade etti.

Pınar Çelik