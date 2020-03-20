1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Hastalık ağır hasar bırakabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde radikal önlemler aldığını söyleyerek vatandaşında kişisel önlemini alması gerektiğini ifade etti. Kara'ya göre hastalık atlatılsa da ağır hasar bırakabilir
 20 Mart 2020 09:15
Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Hastalık ağır hasar bırakabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüsün hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Gençlerin hastalığı kolay atlatabildiğini ancak akciğerde kalıcı hasarlar bıraktığını belirten Kara, Covid-19 için vatandaşın kendi önlemini alması gerektiğini ve sosyal izolasyonun önemli olduğunu kaydetti.

Ateş Kara, NTV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinin doğru ve yerinde olduğunu söyledi. Dünyada bu hastalığı öteleyebilen ikinci bir ülke olmadığını belirten Kara, Singapur'dan örnek verdi ve radikal önlemlerle hastalığın üstünden gelindiğini söyledi.

İşte Ateş Kara'nın o sözleri:

"Singapur güzel bir örnek. Vaka sayılarını erken gördüler, daha bilgiler bu kadar yokken gördüler. Çok başarılı oldular vaka sayısını da minumumda tutarak bunu atlattılar. Çin'i söylüyoruz fakat bugün ülkede görülen vakaların tamamı Çin'in dışından gelenler oluşturuyor. Yani yurtdışından gelenler yeni vaka.

"Akciğerlerde kalıcı hasara neden olabilir"

Bu hastalığı öyle veya böyle hafife almamamız lazım. Bu hastalık ağır bir hastalık. Bu hastalık ölümcül bir hastalık. Yani insanların kendilerini iyi hissetmeleri gerekebilir ama şunun altını bir kez daha çizelim. Bu hastalık gerçekten ağır gidiyor, evde kalmamız gerekiyor. Hastalıktan evet doğru büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Yani bir futbolcu bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek.

Singapur'un aldığı radikal önlemleri anlattı

Öncelikle Singapur, bu hastalıktan ülkeme giriş oldu bununla temaslısı var ve siz evde oturacaksınız. Evden dışarı çıkmayacaksınız. Çıkarsanız yabancıysanız oturumunuzu iptal ederim bir daha ülkeye almam eğer vatandaşımsanız da vatandaşlığınızı iptal ederim. Bu kadar netti! Diyordu ki eğer siz iki kez evde oturun dediğimde uymuyorsanız birincisinde üç bin Singapur doları ikincisinde vatandaşlıktan çıkarma. Bu kadar radikal yaklaştı ve inanılmaz bir başarı elde etti. İtalya başlangıçta hastalığın hafif olduğunu düşündü bu kadar ağır gitmeyeceğini söyledi ve bugünkü geldiği duruma geldi.

"Hastalığı bu kadar öteleyebilen ülke yok"

Türkiye bu süreci çok radikal biçimde karşıladı. Bakın dünyada Türkiye kadar bu hastalığı öteleyebilen bir ülke yok. Öncelikle onu görelim. Bazı şeyleri karşılaştırırken ülkelerin kendi özellikleriyle karlaştırmamız lazım. Türkiye'de bu kadar büyük sorun yaratması Avrupa'nın büyük bir merkez olması ve kontrolünü iyi yapamaması.

Biz bugün itibariyle ne yapabiliriz? Bakın okulları çok erken kapattı. Bu kadar erken kapatan bir ülke yoktu. Daha ülkede açıkçası vaka sayısı 1 kez hatta bu bile tam değilken okul kapatma kararı aldı.

Sosyal mesafeye dikkat!

Bu hastalık normalde 1 kişi 5 kişiye bulaştırıyor. Biz bunu biliyoruz kabaca 4,5 ile 5 kişiye bulaştırıyor. Siz önlemlerinizi alırsanız mesela okul kapatmayı, işe gitmeyi, sosyal mesafeleri kapatmayı buları sağlayabiliyorsanız devlet olarak vereceğiniz kararlarla bu rakamı iki buçuğun altına indirebiliyorsunuz. Modellemeler bunu gösteriyor. Eğer evdeki izolasyonu çok sık uygularsanız ve başarılı olursanız bu rakam birlere kadar inebiliyor. Zaten bu rakamı yakalayabilirseniz bu hastalığın kendi kendine sönmesi demek. Türkiye şu anda böyle gidiyor.

Olmazsa son çare sokağa çıkma yasağı!

Baktık ki olmayacak bir basamak sonrasında gerçek anlamda sokağa çıkma yasağı olacak. Bunun diğer yüklerini konuşuyoruz tartışıyoruz ama Türkiye kararı o kararı almada diğer ülkelerden hızlı karar verebilir mi verebilir. Şu andaki rakamlara ve yayılıma bakarsak hala önlem alınabilecek dönemdeyiz. Sayılarımızda binleri göreceğiz belki 2 binleri göreceğiz ama nüfusun bu kadar iç içe olduğu, Avrupa'dan bu kadar yoğun geliş gidişlerin olduğu ülkede rakamların doğal olduğunu düşünmemiz lazım."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor
20 Mart 2020 11:43		 Bu binada Koronavirüse geçit yok
20 Mart 2020 11:38
Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi
20 Mart 2020 11:31		 Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı
20 Mart 2020 11:19
Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi
20 Mart 2020 11:10		 İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için zirai don uyarısı
20 Mart 2020 10:56
Fırsatçılara kızdı, vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor
20 Mart 2020 10:20		 Dr. Ender Saraç'ın test sonuçları belli oldu
20 Mart 2020 10:17
Ofiste koronovirüse karşı nasıl önlemler alınmalı?
20 Mart 2020 09:59		 Muhterem Nur hayatını kaybetti
20 Mart 2020 09:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:48 - TUS ve STS tıp doktorluğu sonuçları açıklandı11:45 - Kağıt paraları ATM içinde dezenfekte eden sistem geliştirildi11:43 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor11:41 - BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini erteledi11:41 - Kısa çalışma ödeneği nedir?11:40 - Pakdemirli: Destekten yararlananlar bugün 18:00'de hesaplara yatırılacak11:38 - Bu binada Koronavirüse geçit yok11:34 - Gelir olarak en alt kesime 2 milyar TL yardım yapılacak11:33 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:31 - Bir ilimizde daha koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı
11:31 - Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi11:30 - Bakan Selçuk: Yaşlılara maske ve Kolonya dağıtımına başlıyoruz11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - İki ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pandemi 1
futbolcuların ligler ertelensin talepleri 8
pimapen 1
şu an çalan şarkı 2
fenerbahçe'nin ilgilendiği spor adamlarının belayı bulması 2
altında sert düşüş yaşanması 11
liglerin ertelenmesi 1
sokağa çıkma yasağı 1
polisle çatışan umreciler 1
vaka sayısı binleri geçti 3
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam