Doğan Holding resmen banka kurdu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 200 milyon lira sermayeli "D Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.
|20 Mart 2020 09:20
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 200 milyon lira sermayeli "D Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.
BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, söz konusu bankanın Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, İlke Turistik Yatırımlar AŞ, NETA Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri AŞ ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı AŞ tarafından kurulacağı bildirildi.
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