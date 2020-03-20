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Takviye ürünlere talep arttı

Koronavirüsten korunmak isteyenlerin vitaminlerle bağışıklık sistemi güçlendirici takviyelere ve zatürre aşısına talebi arttı. Durumu görmek için eczaneleri gezdik.
Takviye ürünlere talep arttı
 20 Mart 2020 09:40
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Takviye ürünlere talep arttı

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: İlk durağımız, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki eczaneler oldu. Ömür Eczanesi'nin sahibi Serkan Kuzey, "Koronavirüsten sonra zatürre aşısı talebi arttı. Şu an elimizde hiç yok. Ne zaman geleceği konusunda bilgimiz yok. Her gün 4-5 kişi soruyor. Vatandaşlar vitamin takviyesi ve bağışıklık sistemini güçlendiren takviyeleri de tercih ediyor. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Talebi karşılayabiliyoruz" dedi. Korkmaz Eczanesi sahibi Namık Korkmaz da "Korona salgını sonrası vitamin takviyelerine ilgi arttı. Zatürre aşısı bulma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. İki ay önce bir tane geldi. İstanbul Anadolu yakasına toplam 12 tane gelmiş" diye konuştu.

'Zatürre aşısı yok'

Koronavirüsten korunma düşüncesiyle zatürre aşısı almak için eczanelerin kapısını çalanlar "Yok" cevabıyla karşılaşıyor.

Üsküdar, Yekta Eczanesi'nin sahibi Yekta Gemici: "Salgından önce de fiyatı makul olan zatürre aşısı yoktu. Salgından sonra ömür boyu koruyuculu olan, ücreti yüksek diğer aşı da bulunamıyor. Daha çok takviye edici ürünler satıyoruz. Bunları da teminde zorlanıyoruz."

Üsküdar, Gülan Eczanesi sahibi Gülan Ulu: "Zatürre aşısını salgın öncesinde de bulmak zordu. Şu an elimizde yok. Salgından sonra özellikle ateş düşürücüler, koruma amaçlı antibiyotikler, çinko, vitamin C gibi takviyelere talep var. Şu an mevcut stoklarımızda bulunan ürünleri satıyoruz. Depoda olmadığı için yeni ürün isteyemiyoruz."

Yurt Eczanesi'nden tekniker Serkan Cabacı: "Bağışıklık sistemi güçlendiricileri, vitaminler, maske ve dezenfektan talebi çok arttı. Zatürre aşısını soranlar oluyor fakat elimizde yok. En son şubat ayında gelmiş depoya, aynı gün bitmiş."

'Kovid-19'dan korumuyor'

Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: "Zatürre aşısı, koronavirüsten korumuyor. Zatürre aşısı uzun süredir piyasada yok. Bu antibakteriyel bir aşı. 65 yaş üzeri kronik hastalıkları olanların beş yılda bir yaptırması lazım. Takviye ürünlerde ise sıkıntı yok. Bu ürünler bağışıklık sistemini güçlendireceği için 'Kullanmayın' diyemeyiz. Çok büyük bir etkisi olmaz ama faydası olur."
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