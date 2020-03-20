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Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi

Araştırmacılar corona virüse karşı aşı çalışmalarının yanı sıra sıtma, hepatit gibi başka hastalıkların tedavisinde etkili olan ilaç ya da maddeleri de test ediyor. Ebola ile mücadele kapsamında geliştirilen ilaç ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Remdesivir adlı ilaç İtalya'da corona virüse yakalanan 79 yaşındaki bir hastada denendi ve hastanın tedaviye yanıt verdiği açıklandı
 20 Mart 2020 09:41
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Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi

Corona virüse (COVID-19) karşı dünya genelinde önlemler alınırken, yüzün üzerinde ülkede görülen salgına karşı ilaç ya da aşı arayışı da sürüyor.

Uzmanlar şu sıralar özellikle başka hastalıklar için kullanılan ilaç ya maddelerin corona virüse karşı etkili olup olmayacağını araştırıyor.

O ilaçlardan biri olan Remdesivir adlı ilaç İtalya'da corona virüse yakalanan 79 yaşındaki bir hastada denendi ve hastanın tedaviye yanıt verdiği açıklandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 10 yıl önce Ebola ile mücadele kapsamında geliştirilen ilaç ile tedavi edilen adı açıklanmayan hasta 12 gün sonra taburcu edildi.

Aynı habere göre ABD'de korna virüs testleri pozitif çıkan ve durumu kritik seviyeye gelen bir kadın hasta da Remdesivir tedavisine yanıt verdi.

MERS'E KARŞI ETKİLİ OLMUŞTU

İlk olarak Ebola ile mücadele için geliştirilen Remdesivir klinik incelemelerinde iyi bir sonuç vermemiş, 2012 yılında ise bir başka corona virüs enfeksiyonu olan Mers'e karşı etkili olduğu görülmüştü.

YÜZDE 80'LİK KESİM TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYMUYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre koronavirüse yakalananların yüzde 80'i özel bir tedaviye ihtiyaç duymaksızın hastalığı atlatabiliyor. Ancak hastalığın ağır seyrettiği durumlarda insanların solunum sorunları yaşadığı biliniyor.

Kansere karşı kemoterapi tedavisi görenler ile daha önce farklı rahatsızlığı olan yaşlılar en riskli gruplar olarak kabul ediliyor.

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