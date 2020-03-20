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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 20 Mart 2020 09:43
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,4960 6,4970
Avro 6,9990 7,0000
Sterlin 7,5730 7,6110
ANKARA
ABD Doları 6,4750 6,5250
Avro 6,9790 7,0200
Sterlin 7,5190 7,7200
Anadolu Ajansı
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