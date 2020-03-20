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Alkollü gelen kocasını iple boğarak öldürdü
Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşini iple boğan kadın gözaltına alındı.
|20 Mart 2020 09:44
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşini iple boğan kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Estergon Caddesi'ndeki evine geç saatte alkollü geldiği öne sürülen İsmail Katar ile eşi E.Katar arasında tartışma çıktı. Çiftin sözlü tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çocukların uyuduğu sırada yaşanan kavgada E.Katar, kocasını iple boğdu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, E.Katar gözaltına alındı.
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