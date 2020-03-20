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Bosna Hersek, Türkiye'den yardım istedi

Bosna Hersek, koronavirüs ile mücadele için Türkiye'den yardım istedi
 20 Mart 2020 09:57
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Bosna Hersek, Türkiye'den yardım istedi

Bosna Hersek Devleti Türkiye'den yardım istedi.

Bakir Izetbegovic ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, yardım isteyen Bosna Hersek'e, Erdoğan yardım gönderileceğini söyledi.

Memurlar.Net
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