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Dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı.
 20 Mart 2020 10:05
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Dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 10 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 10 bin 48 olarak güncelledi.

Sitedeki verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke" 3 bin 405 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm" Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 248 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" olan İran'da ise 1284 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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