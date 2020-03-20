Dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı.
|20 Mart 2020 10:05
|Yazdır
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 10 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 10 bin 48 olarak güncelledi.
Sitedeki verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke" 3 bin 405 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.
İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm" Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 248 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" olan İran'da ise 1284 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke ortaya çıktı
20 Mart 2020 11:12
|Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
20 Mart 2020 09:41
|AB ülkeleri kendi canının derdine düştü
20 Mart 2020 06:40
|Sıtma ilacı Covid-19 tedavisinde işe yarıyor mu?
19 Mart 2020 23:43
|Elon Musk'tan suni solunum cihazı üretme teklifi
19 Mart 2020 23:11
|ABD, global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
19 Mart 2020 22:56
|Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle eğitime 4 ay ara verildi
19 Mart 2020 22:10
|Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 372'ye yükseldi
19 Mart 2020 21:39
|Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçladı
19 Mart 2020 21:30
|Hollanda Sağlık Bakanı istifa etti
19 Mart 2020 20:14