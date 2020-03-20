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Sağlık'ta ataması kura ile yapılanlara unvan değişikliği kurası

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kura ile yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kurası yayımladı
 20 Mart 2020 10:05
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Sağlık'ta ataması kura ile yapılanlara unvan değişikliği kurası

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kura ile yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kurası yayımladı.

2020 YILI ATAMASI KURAYLA YAPILANLARA İLİŞKİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KURASI

(Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin)

İLAN METNİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 1 inci maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır." hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, ilgili mevzuatı gereğince sınavsız ve kura ile yapılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu çerçevede Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluş kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personelden uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak atanmak isteyenler için ekte ilan edilen münhal kadrolara yerleştirmek üzere 03 Nisan 2020 tarihinde Unvan Değişikliği Kurası yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR

1) Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati, kura sonucu yerleşenlerin listesi (https://yhgm.saglik.gov.tr/) internet adresinden ilan edilecektir.

3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

5) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar PBS üzerinden kura başvurusu kesinleştirdikten sonra kura takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru formuna ek olarak halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesinin bir örneğini (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih vb. bilgileri içeren) başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

6) Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

7) Yerleştirme işlemleri tercih önceliği dikkate alınarak kura ile bilgisayar ortamında ve noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

8) Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

B) KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personelden uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak atanmak isteyenler bu kuraya başvurabilecektir.

2) Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar bulundukları kadro unvan/branş ve pozisyonlara başvuru yapamayacaklardır.

3) Kuraya başvurmak isteyen adayların;

a. Kura son başvuru tarihi olan 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat 18:00'e kadar alanlarından mezun olmuş olmaları gerekir.

b. Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş olanların en geç 27 Mart 2020 günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma veya uzmanlık belgelerinin tescil edilmiş olması gerekir.

4) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında aday memur olarak çalışanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olup tercihlerine yerleşenlerin kurumlarından muvafakatları alındıktan sonra atamaları yapılacaktır.

6) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

7) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2020 YILI ATAMASI KURAYLA YAPILANLARA İLİŞKİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KURASI

(Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin)

TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

19 Mart 2020 Perşembe

25 Mart 2020 Çarşamba saat 18:00'e kadar

PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

27 Mart 2020 Cuma saat 18 :00 e kadar

Diploma ve Uzmanlık Belgeleri Tescilinin Son Günü

3

3 NİSAN 2020 Cuma

KURA TARİHİ

(Yeri ve saati https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir.)

Münhal Kadrolar

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