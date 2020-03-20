1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,37 artarak 87.217,14 puana yükseldi
 20 Mart 2020 10:08
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,37 artarak 87.217,14 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.021,75 puan ve yüzde 2,37 değer kazanarak 87.217,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,73 ve holding endeksi yüzde 2,15 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,77 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,51 ile spor oldu.

Dün 84.000-87.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 85.195,39 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarıyla küresel piyasalarda toparlanmaların görüldüğünü ifade etti.

ABD ve Avrupa borsalarında dünkü yüzde 2'leri aşan yükselişler sonrası bugün Güney Kore'de Kospi endeksinin yaklaşık yüzde 7 değer kazandığına dikkati çeken analistler, Borsa İstanbul'da da gün boyu alıcılı bir seyir izlenmesinin beklendiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa vadeli trende dönüşebileceğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 314,4 lira seviyelerinde
20 Mart 2020 10:57		 Güne başlarken döviz fiyatları
20 Mart 2020 09:43
Borsa, günü düşüşle tamamladı
19 Mart 2020 18:30		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
19 Mart 2020 17:20
Dövizde gün sonu fiyatları
19 Mart 2020 17:14		 Merkez Bankası rezervleri azaldı
19 Mart 2020 14:59
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
19 Mart 2020 13:14		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
19 Mart 2020 12:45
Dolar'ın yükselişi devam ediyor
19 Mart 2020 12:14		 Gram altın 312 lira seviyelerinde
19 Mart 2020 11:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:48 - TUS ve STS tıp doktorluğu sonuçları açıklandı11:45 - Kağıt paraları ATM içinde dezenfekte eden sistem geliştirildi11:43 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor11:41 - BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini erteledi11:41 - Kısa çalışma ödeneği nedir?11:40 - Pakdemirli: Destekten yararlananlar bugün 18:00'de hesaplara yatırılacak11:38 - Bu binada Koronavirüse geçit yok11:34 - Gelir olarak en alt kesime 2 milyar TL yardım yapılacak11:33 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:31 - Bir ilimizde daha koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı
11:31 - Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi11:30 - Bakan Selçuk: Yaşlılara maske ve Kolonya dağıtımına başlıyoruz11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - İki ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
temel reis 3
pimapen 1
dilara zalim 2
bu konuda konuşmak istemiyorum 3
tv bilgi yarışmaları 1
altında sert düşüş yaşanması 11
üç çeşit maske için reçete zorunluluğunun getirilmesi 3
tadı tuzu kalmamak 1
fenerbahçe'nin ilgilendiği spor adamlarının belayı bulması 2
65 yaş üstü kişilere ücretsiz toplu taşımanın kaldırılması 1
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam