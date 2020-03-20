1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dr. Ender Saraç'ın test sonuçları belli oldu

Corona virüs teşhisi konulduğu iddia edilen Dr. Ender Saraç'ın test sonuçları çıktı.
 20 Mart 2020 10:17
Yazdır
Dr. Ender Saraç'ın test sonuçları belli oldu

Dr. Ender Saraç'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Benan Saraç, eşinin test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Beklediğimiz sonuçlara ulaştık. E-devlet sistemine kaydı girilmiş. Ender'in sonucu negatif çıktı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor
20 Mart 2020 11:43		 Bu binada Koronavirüse geçit yok
20 Mart 2020 11:38
Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi
20 Mart 2020 11:31		 Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı
20 Mart 2020 11:19
Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi
20 Mart 2020 11:10		 İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için zirai don uyarısı
20 Mart 2020 10:56
Fırsatçılara kızdı, vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor
20 Mart 2020 10:20		 Ofiste koronovirüse karşı nasıl önlemler alınmalı?
20 Mart 2020 09:59
Muhterem Nur hayatını kaybetti
20 Mart 2020 09:34		 Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Hastalık ağır hasar bırakabilir
20 Mart 2020 09:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:48 - TUS ve STS tıp doktorluğu sonuçları açıklandı11:45 - Kağıt paraları ATM içinde dezenfekte eden sistem geliştirildi11:43 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor11:41 - BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini erteledi11:41 - Kısa çalışma ödeneği nedir?11:40 - Pakdemirli: Destekten yararlananlar bugün 18:00'de hesaplara yatırılacak11:38 - Bu binada Koronavirüse geçit yok11:34 - Gelir olarak en alt kesime 2 milyar TL yardım yapılacak11:33 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:31 - Bir ilimizde daha koronavirüs nedeniyle sokaklardaki banklar kaldırıldı
11:31 - Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi11:30 - Bakan Selçuk: Yaşlılara maske ve Kolonya dağıtımına başlıyoruz11:23 - Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor11:20 - İki ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu11:19 - Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı11:18 - Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak11:18 - 'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'11:17 - Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız
AVM'ler önlem için kapılarını kapatıyor
Virüs tedavisinde umut: 79 yaşındaki hasta o ilaçla tedavi edildi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!
Toplantı ve aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Kar yağışı virüsü temizler mi?
Test yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
temel reis 3
üç çeşit maske için reçete zorunluluğunun getirilmesi 3
bu konuda konuşmak istemiyorum 3
sokağa çıkma yasağı 1
polisle çatışan umreciler 1
fenerbahçe'nin ilgilendiği spor adamlarının belayı bulması 2
futbolcuların ligler ertelensin talepleri 8
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
messiah 1
18.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğanın açıklamaları 1
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam