Dr. Ender Saraç'ın test sonuçları belli oldu
Corona virüs teşhisi konulduğu iddia edilen Dr. Ender Saraç'ın test sonuçları çıktı.
|20 Mart 2020 10:17
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