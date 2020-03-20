Ücretsiz test vurgunu

Koronavirüs dolandırıcıları sınır tanımıyor. İnsanların sosyal medya hesapları ve mail adreslerini "oltalama" (Fishing) yöntemiyle tuzak linkler gönderip ele geçiren ve hesapları iade etmek için para talep eden hackerlar (sanal korsanlar), salgınla birlikte harekete geçti. Vatandaşlara "Yüzde 100 koronavirüs testleri için hastaneye gitmeye gerek yok. Tıklayın, ücretsiz koronavirüs testinden faydalanın" yazılı mesaj ve mail gönderen dolandırıcılar, mesajlara tuzak linkler ekledi.

İADE İÇİN PARA TALEP ETTİLER

Linkleri tıklayan kişilerin sosyal medya hesaplarını ve mail adreslerini ele geçiren hackerlar, sosyal medya hesapları ve mail adreslerini mağdur olan sahiplerine iade etmek için mağdurlardan para talep etti. Son olarak sosyal medya hesabını ele geçiren korsanlara 3 bin lira kaptırdığını iddia eden ve savcılığa başvuran iş insanı I.T. de bilgisayar korsanlarından şikayetçi olan çok sayıda mağdurun arasında yer aldı. Şikayetlerle ilgili soruşturma açıldı ve geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR

Öte yandan Sanal Devriye Ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden koronavirüs salgınıyla ilgili asılsız ve provokatif paylaşımlar yapan kişilere yönelik incelemelerde 28'i İstanbul, 23'ü farklı iller ve 4'ü de yurt dışı kaynaklı toplam 55 hesap tespit etti. 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emir Somer