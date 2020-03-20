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Jandarma ekiplerinin ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu

Mardin'de jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı terörist, hudut karakolundaki güvenlik güçlerine teslim oldu.
 20 Mart 2020 10:27
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Jandarma ekiplerinin ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu

Mardin'de jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı terörist, hudut karakolundaki güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kırsal alanda teröristlerle mücadelesini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine de ulaşarak ikna çalışması yürütüyor.

Mardin, Bitlis ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları ekiplerince yürütülen müşterek çalışmada terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren "Sorej Palu" kod adlı terörist Burhan Ü. ile ailesi aracılığıyla görüşüldü.

''Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan kaydının olduğu belirlenen terörist, ikna edilerek Demirtepe Hudut Karakoluna teslim olması sağlandı.

Burhan Ü'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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