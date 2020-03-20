Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında AVM'lerin neden kapatılmadığını, Çankaya'daki zirvede anlattı.
|20 Mart 2020 10:41
|Yazdır
Türkiye, koronavirüsün salgın haline dönüşmemesi için birçok tedbir aldı. Ancak AVM'lerin kapatılması yönünde bir karar çıkmadı.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşü merak ediliyordu.
Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen koronavirüs zirvesinde konuyla ilgili açıklama yaptı.
KAPATMAK İSTEYEN KAPATABİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili devam eden tartışmalara ilişkin "Kapatıp sektörü daha çok zarara sokmak istemiyoruz. Tabii kapatmak isteyen varsa kapatabilir. Halkımız zaten kendini korumaya aldı, gitmiyor." dedi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Selçuk: Yaşlılara maske ve Kolonya dağıtımına başlıyoruz
20 Mart 2020 11:30
|'Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz'
20 Mart 2020 10:44
|Bosna Hersek, Türkiye'den yardım istedi
20 Mart 2020 09:57
|Erdoğan konuştu, Bakan Koca gözyaşlarını tutamadı
20 Mart 2020 08:24
|'Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin'
20 Mart 2020 08:00
|Tutukluların da tutuksuz yargılamasının önü açılacak
20 Mart 2020 07:36
|Mahkumlara 'virüs' tahliyesi haftaya TBMM'de
20 Mart 2020 06:50
|TBMM'de kabul edilen iki kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
20 Mart 2020 04:52
|Kalın: Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa sevketmemeli
20 Mart 2020 03:36
|Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik
20 Mart 2020 02:40