Virüs testi yaptıranların sonuçları e-nabızda
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir.
|20 Mart 2020 10:52
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