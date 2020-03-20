İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için zirai don uyarısı
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de bugün oluşabilecek zirai dona karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi
|20 Mart 2020 10:56
|Yazdır
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de bugün oluşabilecek zirai dona karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün bölgede hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
Gün içinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkeyi etkileyen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Doğu Anadolu'daki 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor
20 Mart 2020 11:43
|Bu binada Koronavirüse geçit yok
20 Mart 2020 11:38
|Uzmanından 'sebze ve meyveleri bol suda yıkayın' önerisi
20 Mart 2020 11:31
|Vatandaşlara 'koronavirüs paniğiyle mağdur olmayın' çağrısı
20 Mart 2020 11:19
|Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi
20 Mart 2020 11:10
|Fırsatçılara kızdı, vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor
20 Mart 2020 10:20
|Dr. Ender Saraç'ın test sonuçları belli oldu
20 Mart 2020 10:17
|Ofiste koronovirüse karşı nasıl önlemler alınmalı?
20 Mart 2020 09:59
|Muhterem Nur hayatını kaybetti
20 Mart 2020 09:34
|Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Hastalık ağır hasar bırakabilir
20 Mart 2020 09:15