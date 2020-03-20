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Gram altın 314,4 lira seviyelerinde

Gram altın 314,4 lira, çeyrek altın 510 lira ve Cumhuriyet altını 2.088 liradan işlem görüyor
 20 Mart 2020 10:57
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Gram altın 314,4 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 314,4 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının onsundaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 310,2 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 314,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 510 lira, Cumhuriyet altını da 2.088 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 1.508,3 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed), piyasaların likidite konusunda sorun yaşamaması için attığı adımlara bir yenisini daha eklediğini ve 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldığını anımsatarak, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,10'a düşürdüğünü, varlık alımlarını 200 milyar sterlin artırdığını belirtti.

Likiditeyi artırıcı merkez bankaları hamleleri ve hükümetlerin açıkladığı teşvik paketlerinin, son haftalarda sert düşüşler kaydeden piyasalara bugün nefes aldırdığını aktaran analistler, buna karşın oynaklığın devam etmesinin beklendiğini vurguladı.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, yeni tip koronavirüs salgınına dair haber akışının izlenmeye devam edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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