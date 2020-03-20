Cami görevlilerine, 'görevini yaptırmanın cezası' 3 yıl hapis

Bağımsız Diyanet Sen, Yeni Tip Koronavirüs (Covıd-19) nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının talimatlarını uygulamak isteyen cami görevlilerine görevini yaptırmayan art niyetli kişi ve grupların Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde en ağır cezaya çarptırılması amacıyla görevlilerin ivedilikle kolluk kuvvetlerine konuyu bildirilmesi, bu grup ve kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılabileceği, konuyla ilgili görevlilere hukuki destek sağlayabileceklerini açıkladı

Bağımsız Diyanet Sen Genel merkezi tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Dünya genelinde görülen "Yeni Tip Koronavirüs"ün (Covıd-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla Devletimizin bütün kurumları tarafından gerekli her türlü önlem alınmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı da alınan tedbirler kapsamında 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) gönderdiği genelge ile Camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini bildirmiştir.

Camilerde cemaatle namaz kılınmaması uyarısını fırsat bilen, halkın sağlığını hiçe sayan bazı kişiler ve çeşitli gruplar, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar etmeye kalktıkları, camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediği konusunda üyelerimiz ve personel tarafından sendikamıza çeşitli bilgiler gelmektedir.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hukuk Devleti olduğu ve yapılanların cezai yaptırımlar konusunda yasal bir karşılığı olduğu bu tür filller Türk Ceza Kanununda yer aldığı ve bunun karşılığının ise mezkur Kanunun "Görevi yaptırmamak için direnme" başlıklı 265. Maddesinde; Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacağı, ayrıca mezkur kanunun 43. Maddesinde ise" Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılacağı" hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda Cami görevlilerine Diyanet İşleri Başkanlığının talimatını uygulatmayanlar, kamu görevlisine görevini yaptırmayanları görevliler konuyu kolluk kuvvetlerine bildirmesi ve bu kişiler hakkında "Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi veya kişilerin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması için yasal işlemlerin başlatılmasını talep edebilirler.

Diğer taraftan bu kişiler hakkında yetkili mercilerce de halkın sağlını tehlikeye düşürmek fiilinden de ayrıca yargılanmasının sağlanması gerekmektedir.

Böyle durumla karşı karşıya kalan kamu görevlilerine Bağımsız Diyanet Sen olarak ücretsiz hukuki destek vereceğimizi her zaman Diyanet personelinin yanında olacağımızı kendisini bilmeyen hadsizlerin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ve diğer maddelerde sayılan en ağır cezayı almalarının sağlanması için tüm hukuki kanalların kullanılacağının bilinmesini isteriz.