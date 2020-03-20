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MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi

"Evde Kodluyorum", "Çevreyi Korumaya Evden Başlıyoruz" ve "Kitap Okuma ve Eleştirel Bakış" isimli yarışmalara, fen, sosyal bilimler ve Anadolu lisesi öğrencileri katılabilecek- Yarışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiye "ogm.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek
 20 Mart 2020 11:06
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MEB, lise öğrencileri için evden katılabilecekleri 3 yarışma düzenledi

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), fen, sosyal bilimler ve Anadolu lisesi öğrencileri arasında "Evde Kodluyorum", "Çevreyi Korumaya Evden Başlıyoruz" ve "Kitap Okuma ve Eleştirel Bakış" isimli üç yarışma düzenleyecek.

Bakanlık, koronavirüs önlemleri kapsamında 23-27 Mart'ta uzaktan eğitim görecek öğrencilerin motivasyonunu artırmak, eğitsel ve kültürel faaliyetlere yönelmesini ve ders dışı aktiviteler yapmasını sağlamak amacıyla evde hazırlanabilecekleri 3 farklı yarışma planladı.

Bu kapsamda, ortaöğretime bağlı fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler arasında "Evde Kodluyorum" adlı tasarım ve kodlama, "Çevreyi Korumaya Evden Başlıyoruz" adlı geri dönüşüm fotoğraf ve video yarışması ile "Kitap Okuma ve Eleştirel Bakış" yarışmaları yapılacak.

Öğrenciler, "Evde Kodluyorum" yarışmasına oyun veya herhangi bir işi yerine getirebilen bir yazılımla katılabilecek. 20 Nisan'a kadar başvurulacak yarışmada, tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek. Birinci, ikinci ile üçüncüye veya takım üyelerine, e-kitap okuyucu cihazları hediye edilecek. Dördüncü ve beşinci öğrencilere veya takım üyelerine mansiyon ödülü verilecek.

Öğrencilerin eleştirel düşünme ile okuma becerileri kazanarak düşünceleri ve hayatlarına doğru yön veren bireyler olmasını sağlamanın amaçlandığı "Kitap Okuma ve Eleştirel Bakış" yarışmasına ise 3 Nisan'a kadar başvurulabilecek. Yarışmaya öğrenciler, okudukları kitaba ilişkin zaman, mekan, yer ve karakter tahlili, olumlu olumsuz eleştiriler, genel görüşleri ve "Ben olsaydım bu kitabı şöyle yazardım." şeklindeki özgün metinlerini içeren formla katılacak. Bakanlıkça yapılan değerlendirmede dereceye giren öğrencilerden ilk üçü e-kitap okuyucu, dördüncü ve beşinci mansiyonla ödüllendirilecek.

"Çevreyi Korumaya Evden Başlıyoruz" adlı yarışmayla ise evde geri dönüşüm yaparak, doğaya ve çevreye koruyucu katkı sunulması, böylece doğa ve çevreyi koruma bilincinin oluşması amaçlanıyor. Bunun için öğrenciler, evde geri dönüşüm kapsamında yaptıkları etkinliğin fotoğrafı veya videosunu çekecek. Başvuruları 20 Nisan'a kadar alınacak yarışmada öğrencilere katılım belgesi verilecek, birinci, ikinci ve üçüncüler ile takım üyelerine sürpriz ödüller takdim edilecek.

Öğrenciler, yarışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiye "ogm.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Anadolu Ajansı
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