1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memur-Sen: Kamu çalışanlarının tamamı idari izinli sayılsın

Memur-Sen Konfederasyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yazı yazarak, kamu çalışanlarının tamamının idari izinli olmasını talep etti.
 20 Mart 2020 11:06
Yazdır
Memur-Sen: Kamu çalışanlarının tamamı idari izinli sayılsın

Memur-Sen, ölümle sonuçlanan koronavirüs vakalarının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'na yazı yazarak, "Kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyetlerin devamını sağlayacak şekilde asgari düzeyde personel bulundurulmasını, diğer personelin ise 'İdari İzinli' sayılmasını" talep etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dünya genelinde 245 bini aşkın kişiye bulaştı ve 10 binin üzerinde kişinin ölümüne sebep oldu. Türkiye'de de vaka sayısı 359'a çıktı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ölümle sonuçlanan vaka sayısının artması nedeniyle Memur-Sen Konfederasyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yazı yazarak, kamu çalışanlarının tamamının idari izinli olmasını talep etti.

Memur-Sen yazıda şu ifadelere yer verdi;

"Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona Virüs (Covid-19) vakasının ülkemizde görülmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı sonucu alınan tedbirler gereği yayımlanan genelgede;

"Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları" öngörülmüştür.

Ancak yaşanan son gelişmelerde vaka sayılarının artması ve ölümlerin meydana gelmesinden dolayı kamu kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin devamım sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması, diğer personelin idari izinli sayılması ve bu konuda ivedilikle kurum yöneticilerinin yetkilendirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını önemle arz ederiz."

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
40 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'
20 Mart 2020 13:43		 TESK'ten 'Uçak biletlerinin iadesinde kesinti yapılmamalı' mesajı
20 Mart 2020 11:55
'Sağlık çalışanları riske en çok maruz kalan kesimi oluşturuyor'
20 Mart 2020 11:18		 Cami görevlilerine, 'görevini yaptırmanın cezası' 3 yıl hapis
20 Mart 2020 11:00
74 barodan Adalet Bakanlığı'na ortak başvuru
19 Mart 2020 21:04		 Feyzioğlu, yasal süre ve icraların durdurulmasını talep etti
19 Mart 2020 19:46
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
19 Mart 2020 08:49		 'Bu süreçte vatandaşımız ekmeksiz kalmaz'
18 Mart 2020 15:05
TEB'den eczanelere koronavirüs uyarıları
18 Mart 2020 14:29		 Aile hekimlerinden Kovid-19'la mücadeleye destek
18 Mart 2020 10:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:50 - ABD'yi sarsan koronavirüs iddiası: İstihbarat ocak ayında uyarmış06:40 - Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!06:20 - Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı06:10 - Cemaatle namaz kılmak sünnet, insan sağlığını korumak farzdır02:12 - İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı02:00 - Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda00:57 - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik00:54 - Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik00:49 - Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik00:30 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
00:23 - Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak00:02 - 21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı23:56 - Yurtlarda karantinada olanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı23:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Evden çıkmayalım23:50 - İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek23:45 - TÜDKİYEB: Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun23:41 - Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu23:36 - Çavuşoğlu, 8 ülkedeki Türk misyonlarının telefon numaralarını paylaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı
Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öfke 1
evde kal çağrısı 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 4
üç çeşit maske için reçete zorunluluğunun getirilmesi 2
acil olmayan ameliyatların ertelenmesi 1
2005 basımı kehanetler kitabı 1
temel reis 3
pimapen 1
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 1
vaka sayısı binleri geçti 3
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam