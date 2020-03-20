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Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke belli oldu

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yalman'ın üç hafta önce İran'da bulunduğu ortaya çıktı.
 20 Mart 2020 11:12
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Aytaç Yalman'ın virüsten ölmeden önce bulunduğu ülke belli oldu

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın üç hafta İran'da bulunduğu ortaya çıktı.

Aytaç Yalman'ın koronavirüsünün en çok göründüğü ülkelerden biri olan İran'da bulunmasından dolayı virüsü burada kaptığı tahmin ediliyor.

Emekli Orgeneral , 2002-2004 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanıydı. 11 Mart'ta nefes darlığından şikayet etmeye başladı. Ertesi gün Fenerbahçe Orduevi'nin doktoru muayene etti. 13 Mart'ta İstanbul'da özel bir hastaneye yatırıldı. Durumu ağırlaşınca da 15 Mart günü Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve aynı gün hayatını kaybetti. Aytaç Yalman'ın ölüm nedeninin bulunması için çalışma başlatıldı. Eşi Belma Yalman'da da benzer belirtiler ortaya çıkınca, hastaneye yatırıldı. Ve test sonucunda Belma Yalman'da corona virüs tespit edildi.

Başhekimliğin açıklaması

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. 11 Mart'ta nefes darlığı başlayan Aytaç Yalman'ın hipertansiyonu dışında ek hastalığı olmadığını da belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması

Meclis'te Aytaç Yalman'ın vefatı ile ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söylemişti:

4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra EX kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor orduevi dahil olmak üzere. Eşi dahil olmak üzere herkes taranıyor. Eşi dahil pozitif çıkanlar oldu dün. Böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. Başta pozitif olup yine yoğun bakım şartlarında yatan halen 3 gün sonra negatif olan 7 gün sonra pozitif olan vakamız da var. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Eşi ve yakınlarında pozitif çıkması nedeniyle de hekim arkadaşlar bunu corona virüs olabilir şeklinde yorumladılar. Bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi olmuş oldu.'

Sağlık Bakanı, Aytaç Yalman vakasını açıkladı
Memurlar.Net
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