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Bakan Selçuk: Yaşlılara maske ve Kolonya dağıtımına başlıyoruz

Selçuk: (Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlıyoruz. Daha sonra da proje genişletilir
 20 Mart 2020 11:30
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Bakan Selçuk: Yaşlılara maske ve Kolonya dağıtımına başlıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

-Huzurevlerimizde periyodik ateş ölçümleri yapılıyor.

-İşsizlik Sigorta Fonu böyle durumda için var.

-Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz.

-Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz.

-(İşçi ve işveren sendikaları) Onların talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz.

-Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor.

-Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız.

-Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız.

-Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz.

-(Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız.

-(Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir.

-Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız.

Gelir testlerine bağlı olarak, en alt kesime 2 milyarlık yardım yapacağız.

Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak."

Anadolu Ajansı
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