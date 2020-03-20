Hakim pozitif çıktı, mahkeme karantinaya alındı
|20 Mart 2020 11:15
|Yazdır
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki ... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi B.L'nin bankacı eşinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine, mahkeme personeli karantinaya alındı.
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki bankacı eşinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İstanbul ... Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminden bu sabah örnek alındığı, ancak testin sonuçlanmadığı bildirildi.
Mahkeme personelinin Sağlık Bakanlığı koordinesinde karantina altına alındığı ve kadın hakimin etrafındaki herkesin bu durum hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, çiftin 2 çocuğunun da evde karantinaya alındığı, hakimin eşinin de hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.
Açıklamada, bugün duruşma yapılmadığı için hakimin adliyede temas ettiği kimse olmadığı belirtildi.
Öte yandan, İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında acil olmayanlar dışında tüm duruşmalar ertelendi. 60 yaş üstü ile çocuklu kadınların da aralarında bulunduğu çok sayıda personele ihtiyaç duymaları halinde idari izin verildi.
Acil olan tutuklu duruşmalar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle yapılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak
21 Mart 2020 00:23
|Bakan Koca açıkladı: 5 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 311 arttı
20 Mart 2020 23:15
|Sağlık Bakanlığı'ndan, Pandemi Hastaneleri ve personel nakillerine dair çok önemli yazı
20 Mart 2020 21:58
|Vatandaşlar 'Açık Kapı' ve 'e-Başvuru' üzerinden hizmet alabilecek
20 Mart 2020 19:12
|Bir kamu şirketi uzaktan çalışmaya başladı
20 Mart 2020 19:02
|Askeri işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek
20 Mart 2020 17:52
|İletişim Başkanlığı'ndan 'dolandırıcılık girişimi' uyarısı
20 Mart 2020 17:17
|PTT koronavirüs önlemlerini açıkladı
20 Mart 2020 17:10
|Koronavirüs karantinasını deldiler... İşte cezası
20 Mart 2020 16:59
|Belediyeler, 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımı durduruyor
20 Mart 2020 16:54