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Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplamda 2 bin kişi alacaklarını duyurdu.
 20 Mart 2020 11:17
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Berat Albayrak: 2 bin yeni personel alacağız

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı birimlerine 2 bin yeni personel alınacak.

Açıklamayı Bakan Berat Albayrak Yaptı. Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz."

Bakan Albayrak'ın açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman yardımcılığı sınavı sözlü sınav olarak yapılacak ve 26 Ekim 2020 tarihinde sözlü sınav gerçekleştirilecek.

Vergi müfettiş yardımcısı, defterdarlık uzman yardımcısı ve gelir uzman yardımcısı alımı ise yazılı ve sözlü sınav olarak yapılacak. Yazılı sınav 24 Ekim, sözlü sınav ise 7 Aralık 2020 tarihinde yapılacak

Memurlar.Net
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