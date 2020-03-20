Belediyelerin sağlık çalışanlarına teşekkürü: Ücretsiz ulaşım

Sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçları ücretsiz

Koronovirüs'e karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklarından sağlık personeli kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabilecek.

Koronovirüs'e karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklarından sağlık personeli kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabilecek. Otobüsleri kullanmaya başlayan Atatürk Şehir Hastanesi sağlık personeli hatıra fotoğrafı çektirerek Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.

Korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılara ulaşım desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs (COVID-19) salgınına karşı gece gündüz mücadele eden ve insan sağlığı için yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarının Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarında ve otoparklarında sağlık personeli kimlik kartlarını göstermeleri halinde ücretsiz yararlanabileceğini açıkladı.

Korona virüs salgının dünyayı etkisi altına almasıyla beraber kuşkusuz sağlık personellerinin toplum sağlığı açısından önemi bir kez daha öne çıktı. Özellikle her geçen gün hayatını kaybeden insan sayısı artarken 7/24 sağlık hizmeti veren çalışanların mesaileri yoğunluk kazandı. Bu kapsamda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hastanede salgınla mücadele eden personeller için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarını ve otoparklarını ücretsiz yaptı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Şahin, sağlıkçılara olan borçlarını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini aktararak, "Naçizane bir karar aldık. Bu zor süreçte fedakarlık gösteren sağlık personellerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarını ve otoparklarını ücretsiz yaptık" dedi.

Öte yandan sosyal belediyeclik anlayışı ile sık sık yerel belediyelere örnek olan Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına yönelik aldığı karar ise toplum tarafından olumlu karşılandı.

Elazığ'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Elazığ'da belediye tarafından alınan kararla sağlık çalışanlarına 10 Nisan'a kadar ulaşım ücretsiz hale getirildi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, korona virüs ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının 10 Nisan 2020 tarihine kadar belediye toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerini duyurdu.

Korona virüs ile yürütülen zorlu mücadelede en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarının gösterdiğini belirten Başkan Şerifoğulları, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün ülkemizde de görülmesinin ardından zorlu bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte insan yaşamı için büyük bir fedakarlık ve üstün bir gayretle çalışan sağlık çalışanlarımıza destek sağlamak adına böyle bir karar aldık. Tüm sağlık çalışanlarımız, personel kimliğini göstererek, belediyemizin toplu ulaşım araçlarından 10 Nisan tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecekler" dedi.

Öte yandan sağlık çalışanlarının Salı Pazarında bulunan belediyeye ait çok katlı elektromekanik otoparktan da kimliklerini göstererek ücretsiz yararlanabileceği aktarıldı.

Samsun'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım müjdesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına ulaşımın ücretsiz hale getirildiği duyuruldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu olan Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin (SAMULAŞ) otobüsleri ve raylı sistemden sağlık çalışanlarının ücretsiz faydalanacağı açıklandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından sosyal medya üzerinden "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz" başlığıyla yapılan duyuruda, "Korona virüsünün yayıldığı ilk andan itibaren tedbirlerini alan ve büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımız, SAMULAŞ'a ait tramvay ve otobüslerden personel kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabilecekler" ifadeleri kullanıldı.

Trabzon'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Twitter hesabından, "Tüm sağlık çalışanlarımız, koronavirüs ile mücadele süresince Büyükşehir Belediyemizin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacaktır." paylaşımında bulundu.

Zorluoğlu, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu yaşamaması için bazı kararlar aldıklarını belirtti.

Kovid-19 tehdidinin bertaraf edilmesi için herkese önemli görevler düştüğüne işaret eden Büyükkılıç, zorlu süreçte en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarının gösterdiğini vurguladı.

Büyükkılıç, sağlık çalışanlarının, personel kimliğini göstererek, belediye ve halk otobüsleri ile raylı sistem araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini kaydetti.