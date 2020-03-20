Meclis koronavirüsle etkin mücadele ediyor
|20 Mart 2020 11:23
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun, koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirler, Mecliste de hayata geçirildi.
Mecliste Genel Kurul Salonu başta olmak üzere, milletvekili çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında düzenli olarak dezenfeksiyon yapılıyor.
Genel Kurul Salonu'nda milletvekillerinin masalarına, "Sizin ve çevrenizin sağlığı açısından yeterli mesafeyi koruyarak oturduğunuz için teşekkür ederiz." yazılı not yer aldı. Böylece bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu.
Meclisteki odalar ve diğer kapalı alanlar sık sık havalandırılıyor. Özellikle kapı kolları, tırabzanlar, telefon ahizeleri gibi sık dokunulan yüzeyler, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabolar özenle temizleniyor.
- Lokantalarda da mesafe korunuyor
TBMM Üyeler Lokantası ve personel yemekhanesinde, masalar arası mesafe bir metreden az olmayacak şekilde yeniden düzenlendi. Masalarda ortak kullanılan 1,5 litrelik su şişeleri yerine kişiye özel pet su şişeleri konuldu.
Üyeler Lokantası girişi ile Şeref Salonu'na, temassız sıvı el dezenfektanı aparatı yerleştirildi.
TBMM'de ayrıca 284 noktada alkol bazlı sıvı el dezenfekte aparatı bulunuyor. Meclisin birçok yerinde Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri yer alıyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, yıllık ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiği TBMM'ye, grup toplantıları da dahil ziyaretçi kabul edilmiyor.
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