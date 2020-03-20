1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci:- "Ailelerimiz günün 10-12 saati televizyon açık, cep telefonu üzerinde birtakım oyunlar eşliğinde sürekli sosyal medyayı takip ederek çocuklarına olumsuz örnek olmama ve dijital nesnelerin gereğinden fazla kullanılmaması adına 'dijital diyet' yapabilir"
 20 Mart 2020 11:10
Yazdır
Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara 'dijital diyet' önerisi

- Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde zaman geçiren çocuklara ve ailelerine "dijital diyet" önerisinde bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Dilci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde okullarda eğitime ara verildiğini anımsattı.

Bu süreçte yetişkinlerin de uzun süre evde kalma durumunun ortaya çıktığını söyleyen Dilci, bu durumda ev içerisinde dijital nesnelerle daha yoğun bir temasın söz konusu olabileceğine dikkati çekti.

Dilci, bu dönemde dijital nesnelerle temasın bağımlılık derecesine doğru evrilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dijital nesnelerin kullanımına dönük ailelerden daha duyarlı olmalarını isteyen Dilci, "Ev içerisinde eğitici oyunlar köşesi edinmekte fayda var. Çünkü eğitici oyunlarla eğitmek, eğlenmek, nitelikli vakit geçirmek mümkün. Bu anlamda ev içerisinde bir satranç köşesi olabilir. Dama veya el becerilerine dayalı etkinlikler yapılabilir. Bunlar aile ve ebeveyn eşliğinde olacak şeyler." dedi.

- "3 saat tamamen uzak durun" önerisi

Dilci, evde geçirilen zamanın yetişkin ve çocuklar için fırsata dönüştürülmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Puzzle, bilmece ya da bulmacalardan yararlanılarak nitelikli etkinlik zamanı oluşturulabilir. Ailelerimiz günün 10-12 saati televizyon açık, cep telefonu üzerinde birtakım oyunlar eşliğinde sürekli sosyal medyayı takip ederek çocuklarına olumsuz örnek olmama ve dijital nesnelerin gereğinden fazla kullanılmaması adına 'dijital diyet' yapabilir. Dijital nesnelerin olmadığı bir ortam ayarlanabilir. Çocukların ya da ailelerin 3 saat tamamen dijital nesneleri kapatıp, görülmediği bir ortam hazırlanmalı. Kitap okuma etkinlikleri yapılabilir, aile içerisinde organizasyon düzenlenebilir. Çocuklarla sağlıklı ve nitelikli bir zaman geçirme adına bunu bir fırsata dönüştürebilirler."

- Kitap okuyun, müzik dinleyin tavsiyesi

Çocukların dijital alışkanlıklarının fırsata dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yapan Dilci, ailelerden çocuklarıyla eğitsel amaçlı günde bir film izlemesini de istedi.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim vereceğini de hatırlatan Dilci, aile içerisindeki etkinliklerin bir programa dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Dilci, ailelerden çocuklara doğru rol model olmaları uyarısında da bulunarak, "Aile içerisindeki etkinliklere müzik de eklenebilir. Toplu halde ailece yarım saat 45 dakika müzik etkinliği yapılabilir." diye konuştu.

Aralıklı olarak ev ortamının havalandırılması gerektiğini de anlatan Dilci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece televizyonun başında kalmamak gerekir. Televizyonu kapatıp yerine göre kitap okumak, birkaç adım atarak egzersizler yapmak, çocuklarımızla oynamak, eşimizle sohbet etmek ve hayatımızda renkli olmaya çalışmak gerekir. Aksi halde monoton bir ev hayatı ve hapis gibi yaşamak bazı psikolojik sorunları da beraberinde getirir. İmkanlarımız dahilinde hayatımızı renklendirecek her türlü kapıyı aralamalıyız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!
21 Mart 2020 06:40		 Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı
21 Mart 2020 06:20
Cemaatle namaz kılmak sünnet, insan sağlığını korumak farzdır
21 Mart 2020 06:10		 Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda
21 Mart 2020 02:00
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21 Mart 2020 00:30		 Yurtlarda karantinada olanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı
20 Mart 2020 23:56
İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek
20 Mart 2020 23:50		 TÜDKİYEB: Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun
20 Mart 2020 23:45
Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu
20 Mart 2020 23:41		 Korona virüs için doğru bilenen hayati yanlış
20 Mart 2020 23:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:50 - ABD'yi sarsan koronavirüs iddiası: İstihbarat ocak ayında uyarmış06:40 - Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!06:20 - Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı06:10 - Cemaatle namaz kılmak sünnet, insan sağlığını korumak farzdır02:12 - İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı02:00 - Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda00:57 - Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik00:54 - Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik00:49 - Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik00:30 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
00:23 - Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak00:02 - 21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı23:56 - Yurtlarda karantinada olanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı23:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Evden çıkmayalım23:50 - İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek23:45 - TÜDKİYEB: Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun23:41 - Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu23:36 - Çavuşoğlu, 8 ülkedeki Türk misyonlarının telefon numaralarını paylaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye, test-vaka sayısında, İspanya'ya göre iyi durumda
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Mart 2020'den önemli gündem başlıkalrı
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
Sıcaklık yurt genelinde artacak- Haritalı
Uzmanlar vatandaşı uyardı: Makarna değil sebze yiyin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
acil olmayan ameliyatların ertelenmesi 1
suriyeli kadının altız doğurması 2
liglerin ertelenmesi 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 4
evde kal çağrısı 1
pandemi 1
şu an çalan şarkı 2
alevileri bir otele tıkıp yakabilirsin 4
temel reis 3
pimapen 1
SON İLANLAR
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Mardin Savur Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 11 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Subeton 1 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam