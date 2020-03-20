'İhtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyar liralık yardımı mart ayı sonuna kadar dağıtacağız" dedi. Selçuk: "Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
|20 Mart 2020 11:34
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA'nın Editör Masasına konuk oldu.
Bakan Selçuk, gelir düzeyi düşük olanlara yönelik yapılacak yardımlar hakkında bilgi verdi.
Bakan Selçuk'un konuya ilişkin açıklaması:
-Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız. Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz
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