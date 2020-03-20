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'İhtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyar liralık yardımı mart ayı sonuna kadar dağıtacağız" dedi. Selçuk: "Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
 20 Mart 2020 11:34
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'İhtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA'nın Editör Masasına konuk oldu.

Bakan Selçuk, gelir düzeyi düşük olanlara yönelik yapılacak yardımlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Selçuk'un konuya ilişkin açıklaması:

-Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız. Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz
Anadolu Ajansı
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