BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini erteledi
|20 Mart 2020 11:41
|Yazdır
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olarak vatandaşların evde kalması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması sebebiyle 21 Mart'tan itibaren İstanbul Avrupa Yakası'ndaki tüm planlı bakım ve yatırım çalışmalarını erteledi.
Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, daha kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlanması için ihtiyaç duyulan noktalara bakım ve yatırım çalışmaları yapıldığı belirtildi.
Planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gündeme gelen kesintilerin ileride daha büyük çaplı kesintilerin önüne geçmek ve talep edilen enerjiyi karşılamak için zorunlu olduğu aktarılan açıklamada, hiçbir dağıtım şirketinin tüketicisini enerjisiz bırakmak istemediği kaydedildi.
Açıklamada, Kovid-19 yayılımının engellenmesi amacıyla vatadandaşların evde kalması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması sebebiyle planlı bakım ve yatırım çalışmalarının ertelendiği ifade edilerek, "Acil durumlar ve enerji bekleyen yeni aboneler ile ilgili kesintiler dışında 21 Mart Cumartesi gününden itibaren İstanbul Avrupa Yakası'ndaki tüm planlı bakım ve yatırım çalışmaları ertelenmiştir." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Web Tapu'ya talep yağdı: Dijital ortamda sistem nasıl işliyor?
21 Mart 2020 06:51
|Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak
21 Mart 2020 00:23
|Bakan Koca açıkladı: 5 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 311 arttı
20 Mart 2020 23:15
|Sağlık Bakanlığı'ndan, Pandemi Hastaneleri ve personel nakillerine dair çok önemli yazı
20 Mart 2020 21:58
|Vatandaşlar 'Açık Kapı' ve 'e-Başvuru' üzerinden hizmet alabilecek
20 Mart 2020 19:12
|Bir kamu şirketi uzaktan çalışmaya başladı
20 Mart 2020 19:02
|Askeri işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek
20 Mart 2020 17:52
|İletişim Başkanlığı'ndan 'dolandırıcılık girişimi' uyarısı
20 Mart 2020 17:17
|PTT koronavirüs önlemlerini açıkladı
20 Mart 2020 17:10
|Koronavirüs karantinasını deldiler... İşte cezası
20 Mart 2020 16:59