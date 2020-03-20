TUS ve STS tıp doktorluğu sonuçları açıklandı
|20 Mart 2020 11:48
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ÖSYM, TUS ve STS tıp doktorluğu sonuçlarını açıkladı.
2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları Açıklandı
23 Şubat 2020 tarihinde uygulanan 2020-TUS (1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığındaki 111. sorunun "A" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Mart 2020 tarihinde saat 11.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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