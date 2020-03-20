ABD ve Avrupa Komisyonu, kamuda, uzaktan çalışmaya geçti
|20 Mart 2020 11:56
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Koronavirüs salgını kapsamında ülkemiz eğitim ve öğretimde ara tatil kararını öne çekti ve önümüzdeki haftada uzaktan eğitim yapılacak.
Kamu kurumlarında ise çalışmalara ara verilmesi önünde bir karar alınmadı.
Ancak, Amerika Birleşik Devletlerinde merkezi kamu yönetim örgütü Office of Personnel Management (OPM), kamu güvenliği ve sağlığı açısından devamlılığı zorunlu olmayan hizmetlerin ya durdurulması ya da uzaktan eğitime geçilmesi için tavsiye kararı aldı.
Benzer bir kararı Avrupa Komisyonu da aldı. 30 bin personeli olan Avrupa Komisyonu, çalışan memurlarda kritik görevi olanın haricindekilere uzaktan çalışma imkanı getirildi.
İşte ABD'nin merkezi kamu yönetimi örgütü olan OPM'nin aldığı tavsiye kararı
İşte Avrupa Komisyonunun aldığı karar
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