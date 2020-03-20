Koronavirüs nedeniyle at yarışları ertelendi
(At yarışları hakkında) At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Corona virüs seyrine göre alma düşüncemiz var.
|20 Mart 2020 12:11
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse karşı alınan önlemleri anlattı.
Bakan Pakdemirli, bu kapsamda at yarışları hakkında bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli'nin konuya ilişkin açıklaması:
(At yarışları hakkında) At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Corona virüs seyrine göre alma düşüncemiz var.Pakdemirli: Kimse endişe etmesin. Et, süt, hububat stokları yeterli
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